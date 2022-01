Liens de La Borne.

Le musée Vassil Ivanoff a ouvert son site. Avec ce petit dernier, les trois lieux d’exposition de la Borne ont maintenant une vitrine sur le web.





Adresse et lien pour le site du musée Vassil Ivanoff:

http://www.musee-ivanoff.fr/html/accueil.htm

Le Centre de création céramique,

http://www.ceramiclaborne.org

Le musée de la poterie,

http://www.la-borne.com/museepot

La Borne dans Wikipédia:

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Borne

Quel temps fera-t-il à La Borne et aux environs ?

http://www.meteoconsult.fr/ter/france/prevision/moteur.php?langue=fr&echeance=0&num_ville=2172

Syndicat d’initiative d’Henrichemont, informations touristiques du Haut Berry.

http://www.tourisme-hautberry.com/





La Presse régionale.

Les deux quotidiens régionaux, c’est à dire Le Berry républicain et La nouvelle république, ont créé l'un et l'autre un site ouvert aux internautes - qui s’ajoute à leurs pages web.

Le Berry républicain

http://cher.blognaute.fr/

La nouvelle république

http://blog.lanouvellerepublique.fr/

L’excellent magazine trimestriel “La Bouinotte” (que je lis depuis le premier numéro!)

http://www.la-bouinotte.com/





Liens du Berry.



J’aime bien aussi quelques sites d’information ou d’opinion de Bourges et du Cher.

Commençons par le site d’expression citoyenne, très informé et impertinent (pour moi une qualité), le webzine L’agitateur :





http://www.agitateur.org

Il y a aussi Berry média, autre site citoyen et contestataire. Ils relayent l'info anti boues et sur d'autres luttes.





http://www.berry-media.org/

Pour tout savoir sur Bourges :

http://www.linternaute.com/ville/ville/donnee/203/bourges.shtml

Et surtout, le site de la ville de Bourges, il est vraiment très bien fait.

http://www.ville-bourges.fr/

Pour conclure (provisoirement), l’inévitable Berry Passion de Muriel Azemard, site d’une amoureuse de notre province:

http://www.berry-passion.com/

Je suis très fier d'avoir signalé à Sabine Blanc (du Berry républicain), un site que j'aime bien - le site libr'herry. Il a du lui plaire aussi, car voici ce qu'elle en dit : " Jacques Gimard, l’auteur, se définit comme un "garde-champêtre version numérique", il critique en plus. Ses billets évoquent aussi beaucoup le passé du village. L’iconographie est très soignée, avec beaucoup d'images d’archives."







http://librherry.canalblog.com/



Voilà, c’est tout pour le Berry… pour le moment.





Et encore d'autres...

Les amateurs de céramique trouveront les liens des sites des potiers et céramistes bornois - et bien d’autres - sur le site du CCCLB. Mais plus loin de La Borne il existe un véritable petit journal web que je vous recommande, il s’appelle joliment : Les mains dans la terre.





http://lesmainsdanslaterre.blogspirit.com/





Le site du Musée de Sèvres est un peu sommaire, il tente de dresser un inventaire des céramistes du vingtième siècle (qui reste à compléter), mais comporte beaucoup de noms et des photos.

http://www.ceramiques-contemporaines-sevres.fr/





Je n'oublie pas le site de Fanny Ferré. Allez y, en attendant la prochaine exposition de cette grande artiste. Nous nous croiserons sans doute....

http://www.artsmachina.net/fannyferre/





Christina Guwang. Un site d'une très belle qualité graphique, soigné au quart de poil, et plein plein de bols, un jardin, de chouettes céramiques... Une promenade parmi les belles choses.

http://christina.guwang.over-blog.fr/



Et d'autres encore....





Kentgarage est un site éclectique et rock and roll, tourné vers les formes d'expression contemporaines. À mon avis son auteur a du flair et du talent, on en reparlera sans doute.

http://www.kentgarage.com



Sites citoyens et sites d'opinion.

Site du C.R.I. Organisation de la résistance au traité de Lisbonne, et à tous les “traités constitutionnels”.

Les représentants politiques des différents pays européens, tout en affirmant leur amour de la démocratie, ont engagé depuis cinquante ans un processus constituant, sans les peuples qu’ils sont pourtant censés représenter, et même parfois carrément contre eux. C’est le cas en France et aux Pays-Bas où les élus imposent par voie parlementaire ce que leur peuple vient de refuser expressément par référendum.

Les reproches majeurs que fait le C.R.I. aux institutions européennes (et notamment celui de verrouiller partout l’impuissance politique des citoyens), ne sont nullement pris en compte par les élites politiques, médiatiques et économiques : la démocratie imposée par nos élus est de plus en plus clairement factice.

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php









Alter Info.net. Un article passionnant et qui fait froid dans le dos : "L' arche de Noé végétale en Arctique, Bill Gates, Rockefeller et les géants des OGM savent quelque chose que nous ignorons". Ou, comment une poignée de multimillionnaires préparent la mainmise sur l'alimentation du monde.

http://www.alterinfo.net/L-arche-de-Noe-vegetale-en-Arctique_a14802.html